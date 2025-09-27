9月27日、阪神競馬場で行われたG3・シリウスステークス（ダ2000m）は、岩田康誠騎乗の伏兵ホウオウルーレットの豪快な差し切りが決まった。重賞は初制覇。1番人気のテーオーパスワードは馬群の中でもがき、上位争いに加わることが出来なかった。シリウスS、勝利ジョッキーコメント1着ホウオウルーレット岩田康誠騎手「前回は新潟ですごく暑くて、今回はちょっと涼しくなって、馬も元気にしていました。距離も2000で結構前半流