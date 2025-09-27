ガールズグループAOA出身の歌手ジミンが近況を伝え、注目を集めている。ジミンは最近、自身のインスタグラムを通じて「#kabirabay #yoneharabeach #mirumiruhonpo」というコメントとともに複数の写真を公開した。公開された写真の中でジミンは、ピンクのチェック柄ビキニを着て浜辺でくつろぐ姿を見せている。短いボブヘアと彼女特有のラブリーな雰囲気、そして目を引くタトゥーが調和し、ヒップな魅力を放っていた。(写真=ジミンI