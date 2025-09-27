9月28日（日）のスプリンターズステークス（G1、芝1200m）に出走予定の香港馬ラッキースワイネス（せん7・K.マン）が、9月27日（土）に最終調整を行った。シンユー・ホイ調教助手が騎乗し、ダートコースでダク右回り1/4周、キャンター右回り1周、常歩左回り1/4周を消化。【スプリンターズS】香港馬ラッキースワイネスは5枠10番へ「順調に調整」ツィーカン・シェク調教助手は「今朝はダートコースで軽くキャンターを行いまし