高知競馬は9月27日、第4競走でクエンカに騎乗した山崎雅由騎手が、地方競馬通算500勝を達成したと発表した。通算8349戦目での到達となった。【YJSトライアル高知】大久保友雅＆松本大輝が勝利…松本一心・西塚洸二が首位キープ8349戦目で達成山崎騎手は「記録達成は嬉しいことですが、こうして500勝させてもらったのも関係者の方や、応援してくれる皆さんのおかげなので、深く感謝しつつ、一頭一頭を全力で、一つでも多く勝て