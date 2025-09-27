3人組ロックバンド・SHISHAMOが9月27日、来年6月で活動を終了すると発表した。公式SNSに投稿された「SHISHAMOを応援してくださっている皆さまへ」の全文は次の通り。※※※※※※※※※SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します。SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せ