２２日、空から見た数据線公園の一角。（ドローンから、南京＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京9月27日】中国江蘇省南京市雨花台区の数据線公園は省内初の高架式公園で、全長約8キロの細長い形状を持つ。赤と青に色分けされた遊歩道が社区（コミュニティー）や病院、商業地区を結び、市民にとって身近な「幸福の回廊」となっている。２２日、空から見た数据線公園の一角。（ドローンから、南京＝新華社記者／季春鵬）２２