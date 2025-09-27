ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー・真矢さん（55）が27日、神奈川県・秦野市で行われた『第78回秦野たばこ祭』に出席。脳腫瘍と診断されたことを発表して以来、初の公の場でファンと交流し思いを語りました。真矢さんは午後4時ごろ、車椅子に乗って会場へ。待ち受けた大勢のファンと集合写真を撮影し、笑顔を見せました。写真撮影後、真矢さんは車椅子から立ち上がり、右手でつえを持ち体を支えながら、拡声器を左手にファンへ