「ロッテ０−２日本ハム」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの連勝が４でストップした。先発・種市は９回４安打２失点で完投も８敗目。二回に清宮に先制ソロを被弾。三回は３連打で１点を失ったが、その後の無死一、三塁のピンチをしのいだ。五回までに先発全員から三振を奪い、自己最多１５奪三振の力投だったが、味方の援護を得られなかった。打線は日本ハム先発・達の前に決定打を欠いた。二回２死満塁の好機