「ロッテ０−２日本ハム」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが接戦を制して２連勝。貯金を２５とした。二回に清宮幸の右中間への１２号ソロで先制。三回には矢沢の右前適時打で加点した。先発の達は９回６安打無失点でプロ初完封で８勝目。１５０キロ前後の直球に変化球の制球もよく、尻上がりに調子を上げた。