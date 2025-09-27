1回ヤクルト2死一塁、村上が右中間に2ランを放つ＝神宮ヤクルトは0―1の一回に村上が逆転の20号2ランを放ち、二回に山田の12号ソロで加点した。吉村は8安打を許しながら7回1失点で粘って自身4連勝で8勝目を挙げた。広島は負け越しが今季最多の17となった。