日本テレビ系「復活！行列のできる法律相談所２時間ＳＰ」が２６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。さんまは、前妻で女優・大竹しのぶとの結婚生活を回想。「食べ物と愛は違う。よく怒られてきたんですけど。（食べ物は）自分の好きなもん、大好きなものを買うでしょ。自分の計算でどういうタイミングで食べて、どう最後まで行こうかってあるんですよ」と話した。さらに「だから俺は前から言うてるように。プッチン