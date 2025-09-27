○ ヤクルト 3 − 1 広島 ●＜23回戦・神宮＞27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−広島』で解説を務めた谷繁元信氏が、ヤクルト・山田哲人について言及した。山田は2−1の2回無死走者なしの第1打席、森翔平が1ボール1ストライクから投じた3球目のツーシームをバックスクリーンに放り込む第12号ソロ。この本塁打に谷繁氏は「今のホームランはそんなに強く振っていないんですよね。バットのヘッドを