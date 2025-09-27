海辺で向かい合い、顔と顔を近づけて…25歳のサッカー選手が結婚発表。?海辺のウエディングショット?をSNSで公開し、祝福の声があがった。「先日、入籍致しました」と9月20日に入籍したことをインスタグラムで報告したのは、福山シティフットボールクラブに所属するディフェンダーの二宮和輝。「どんな時も隣で笑顔にさせてくれる方です。怪我をして入院した時も、地決で負けて落ち込んでいる時も、試合に出られず凹んでいる