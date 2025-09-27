◆明治安田生命J1リーグ第32節福岡1−2広島（27日・ベスト電器スタジアム）J1アビスパ福岡のルーキー、サニブラウン・ハナン（19）がプロデビュー戦でいきなりゴールを決めた。後半42分に途中出場すると、後半追加タイムに得意のヘディングで決めた。サニブラウンはユースから今季、トップチームに昇格したが、股関節付近を痛めて別メニューの時期が長く続いた。7月から全体練習に加わり、8月31日のアウェー柏戦では遠征に