◆明治安田生命J1リーグ第32節福岡0―2広島（27日・ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡が4シーズンぶりに5連敗を喫した。ここまで4連敗と苦しむアビスパは、故障や出場停止などによる選手の離脱を受け、通常1人の控えGKを3人入れた。Jリーグデータセンターによると、先発含めてGK4人のエントリーは過去に3例しかないという超異例の事態だった。緊急事態の中、福岡は立ち上がりからアグレッシブな姿勢で立ち向かった。3