鹿島アントラーズは９月27日、J１第32節で名古屋グランパスと敵地で対戦した。10分にエウベルが移籍後初ゴールを決めると、19分にはレオ・セアラが追加点を挙げる。さらに84分に途中出場した徳田誉が88分、90分と立て続けに２ゴールを奪い、４−０で勝利。４連勝を飾り、首位の座を堅守した。試合後のフラッシュインタビューで、鬼木達監督は「選手全員がスタートから最後までハードワークしてくれましたし、アウェーでもあ