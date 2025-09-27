◇セ・リーグヤクルト3−1広島（2025年9月27日神宮）今季限りで現役を引退することを表明した、ヤクルトの川端慎吾内野手（37）が27日、広島戦（神宮）に出場した。この日出場登録された川端。7回、並木の代打で名前がコールされると、神宮は大歓声に包まれ、広島ファンも一緒に「川端慎吾」コール。通算1100安打の節目となる右翼線二塁打を放つと、地鳴りのような拍手が沸き起こった。同日、都内の球団事務所で会見を