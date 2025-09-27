◇パ・リーグ日本ハム２―０ロッテ（2025年9月27日ZOZOマリン）凄い21歳だ。日本ハム・達孝太投手が9回6安打無失点で8勝目を挙げた。負ければソフトバンクの優勝が即決定の一戦で好投。「ホッとしてますね、はい」と笑顔を見せた。「序盤捕まりましたけど粘れた」という2回2死満塁で新人王を争う西川を内角直球で右飛に仕留めた。達は「キーポイントはあそこだったと思います。最後は四球でいいかなと思って投げた。