ロッテ戦に先発した日本ハム・達＝ZOZOマリン日本ハムの達がプロ初完封で8勝目。球威、制球ともに良く、無四球で投げ抜いた。打線は二回に清宮幸のソロで先制。三回には進藤、奈良間、矢沢の3連打で加点した。ロッテは種市が15奪三振で完投したが、打線が沈黙した。