◆大相撲▽秋場所１４日目（２７日、東京・両国国技館）東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）が、関脇・霧島（音羽山）を突き出して、１１勝目を挙げた。１３日目終えて１敗でトップの横綱・大の里（二所ノ関）を３敗で追いかけ、優勝の可能性を残していた。しかし１４日目の大の里の対戦相手だった大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が休場し、大の里の不戦勝が決まり、隆の勝の優勝の可能性が消滅した。「（琴桜の休場は）国技館に着いてか