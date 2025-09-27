◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節町田１―０岡山（２７日・Ｇスタ）町田はホームで岡山と対戦し、１―０で勝利した。一進一退の攻防の中、後半アディショナルタイム５分にＭＦ下田北斗のクロスからＦＷオセフンが頭で流した球を主将のＤＦ昌子源が頭で押し込んだ。劇的な勝利を手にし、黒田剛監督は「この後も笑顔で飛行機に乗りたい、と話してゲームに入った。アディショナルに点を取って勝つサッカーが本来の町田のサッカー