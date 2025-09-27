ロックバンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が２７日、公式サイトで来年６月１３、１４日にＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でワンマンライブを行い、それを最後に活動を終了することを発表した。昨年の初夏、ベースの松岡彩からギター＆ボーカルの宮崎朝子、ドラムの吉川美冴貴に「これからの自分とＳＨＩＳＨＡＭＯ」についての話があり、バンドの方向性を話し合ったという。その中で「ＳＨ