◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜スタジアム）巨人のライデル・マルティネス投手が２位・ＤｅＮＡとの直接対決で１２球団トップタイの４５セーブ目をマーク。「チームメートがああやって逆転してくれたことで自分にチャンスが来たので感謝したい。何より勝たなきゃいけない大事な試合で逆転したのは良かった」と無失点で壮絶なゲームを締めた。８回終了時点で４点ビハインド。クローザーの出番はない