◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節東京Ｖ―浦和（２７日・味スタ）浦和は東京Ｖとスコアレスドローに終わり、これで９月のリーグ戦は４試合無得点（２分け２敗）で終えた。４試合連続無得点は、２０１６年５〜６月以来、９年ぶりとなる。浦和のスコルジャ監督は「ファイナルサードまではいくことができたが、ラストパス、シュート（の精度）が足りませんでした。ゲームコントロールはよく出来ていたし、ボールを失った後のゲーゲ