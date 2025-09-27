◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）巨人は、４点を追う９回に一挙５得点で大逆転勝利。負ければ３位が確定し、ＣＳ本拠地開催の逆転２位の望みが消える中で踏みとどまった。４―８で迎えた９回は伊勢から２点を返し、なお２死一、二塁から中山が中前適時打で１点差。なお２死一、二塁、続く浦田の代打で坂本が出場した。フルカウントから、伊勢の高めの球を見極めて四球を選んで満塁とし、続く佐々