◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第４日（２７日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、１回戦でけがした左足首の心配もなく、ベスト８進出を決めた。世界ランキング４５位で、初対戦となったジズ・ベルグ（ベルギー）に６−４、６−３でストレート勝ち。「とてもグレイトだった。いつもコート上で楽しんでプレーしている」。準々決勝では同３３