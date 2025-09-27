ホンダは２６日、自動車業界に貢献した人物を表彰する「米国自動車殿堂」に、「音速の貴公子」と呼ばれたブラジル人のアイルトン・セナが選ばれたと発表した。セナは自動車レースの最高峰・Ｆ１世界選手権で３度の総合優勝を果たした名ドライバー。ホンダのエンジンを搭載した車両に乗っていたことでも知られる。レース中の事故により、１９９４年に３４歳の若さで亡くなった。２５日、米中西部ミシガン州デトロイトで授賞式が行