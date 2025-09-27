オンラインオーケストラのリハーサルで演奏する学生ら＝27日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場で27日、世界約40カ国・地域の学生ら約350人がオンラインや録画映像でつながり、演奏するオーケストライベントが開かれた。「WeAreTheWorld」など計8曲を演奏し、会場を盛り上げた。日没を迎え、子供連れや外国人観光客らでいっぱいになったイベントスペースの会場で、ステージ上の出演者がパソコンにつないだキー