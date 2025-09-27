9月22日～26日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 アクセル 東Ｓ25/ 9 5101160 127.59/22 トヨカネツ 東Ｐ25/ 9 8201670 103.79/24 オークワ 東Ｐ25/ 8 350 670