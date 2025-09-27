9月22日～26日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 日精鉱東Ｓ 26/ 3 3290 520058.1 9/24 アクセル東Ｓ 26/ 3 1020 148045.1 9/22 ピックルス東Ｐ 26/ 2 1532 215040.3 9/22