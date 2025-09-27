事故があったのは北海道蘭越町清水の道道です。2025年9月27日午後3時ごろ「単独事故が起きている」と目撃者から消防に通報がありました。警察や消防によりますとワゴン車が路外に逸脱していて、乗っていた成人2人と子ども2人の計4人がけがをしたということです。いずれも意識があり命に別条はありません。警察で事故の原因を調べています。