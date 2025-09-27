「彼に好意を伝えたいけど、直接“好き”とは言いにくい…」という時こそ、さりげなく“好意のサイン”を送りましょう。女性の何気ない言動から「俺のこと好きなんだ」と感じ取る男性は少なくないのです。そこで今回は、その決め手となる３つの瞬間を紹介します。会話の中で“特別扱い”を感じたときグループで話している時より、２人きりの時の方が女性の笑顔が多い。LINEでも他の人には送らないような内容を、彼女は自分にだけ送