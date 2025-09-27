『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』（キャラクター原案・コミック：ひだかなみ、山口悟：原作/一迅社）第10回【全11回】【漫画】『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』を第1回から読む公爵令嬢のカタリナは、頭をぶつけて前世の記憶を思い出し、自分が前世でプレイしていた乙女ゲームの悪役令嬢に転生したのだと悟る。しかし、ゲームのシナリオ通りなら、カタリナの未来は