「白髪は隠すもの」--そんな時代はもう終わり。いま注目されているのは、“白髪を活かす”【ぼかしヘアカラー】です。若見えも垢抜けも欲張りたい大人世代にとって、まさに救世主とも言えるこのヘアカラー。自然に馴染んで、むしろ白髪が“おしゃれの一部”として映える今どきデザインが続々登場しています。そこで今回は、人気美容師がおすすめする【最旬ぼかしヘアカラー】を厳選して紹介します。🌼脱・ただの白髪染め！