◇陸上・U20東アジア選手権第1日（2025年9月27日中国・香港）男子100メートル決勝が行われ、高校2年生の清水空跳（16＝星稜高）が10秒30で銀メダルを獲得した。追い風0・2メートルだった。予選では追い風1・4メートルの状況下で10秒14をマークし、予選トップのタイムで2組1着となった清水。決勝では中国の選手に続く2位となった。清水は7月のインターハイで日本高校新記録となる10秒00を出して注目を集めた。自国開催と