「ぽっこりお腹が気になる」「下半身太りから抜け出したい」といった悩みを一度に解決できるのが、ヨガの簡単ポーズ【ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ】です。脚を大きく開いて上半身をねじる動きで体幹が鍛えられ、お腹と下半身を同時に引き締められるのが魅力。さらに大きな筋肉を刺激することで代謝が上がり、憧れの“痩せ体質”づくりにもつながります。🌼痩せスイッチON！１日５回【腹筋＆体幹を一気に