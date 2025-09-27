2.5次元アイドルグループのすとぷりのさとみが27日、神奈川・横浜アリーナで約6年ぶりのワンマンライブを行った。「活動9年間の感謝を込めた」と話して、24日に発売した2ndアルバム「S‘s」の新曲など全22曲を歌った。「昔はダンス未経験。学生時代は家でずっとゲームをしたりと、努力なんてできるタイプじゃなかったのに、いち公演を踊りっぱなせるまでに成長できたなんて、自分でもびっくり。これも皆さんが応援してくれたお