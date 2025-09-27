TBSテレビは、U-NEXT、THE SEVENとの3社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型ドラマプロジェクトを始動すると発表した。世界的にも高い注目を受ける“時代劇”や“侍”を扱った“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”を届けるという。【動画】『TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト』ティザー映像本プロジェクトで届けるのは、ドラマ史上かつてな