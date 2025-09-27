女優の八木莉可子が２７日、大阪市内で行われたドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」（１０月１３日スタート・毎週月曜午後１０時＝カンテレ・フジテレビ系）の取材会に出席した。遺品整理会社「Ｈｅａｖｅｎ’ｓｍｅｓｓｅｎｇｅｒ」で遺品整理人として働く鳥飼樹（草なぎ剛）や久米ゆずは（八木）は、孤独死した故人の部屋の特殊清掃や遺品整理、ゴミ屋敷といった過酷な現場で働く中で、さまざまな事