日本テレビの水卜麻美アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新。「EXPO 2025 大阪・関西万博」を訪れた際のオフショットを公開し、話題を集めている。【写真】ミャクミャクすぎる水卜麻美アナと徳島えりかアナ水卜アナは「少し前のことになりますが、行ってきました‼︎ #大阪万博ミャクミャクすぎてわかりづらいのですが徳島えりかさんとわたしです‼︎」とコメントを添え、写真を投稿。大阪