新日本プロレス２８日神戸大会で「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮（２７）とのＶ２戦に臨むＩＷＧＰ世界ヘビー級王座戦に臨む王者・ザック・セイバーJr.（３８）が、挑戦者を一刀両断した。ザックは２７日、神戸市内で公開調印式で成田と対峙。「成田、お前の相棒のあのプッシュアップバーを黒く塗ったのはお前なのか？もしそうならお前にはアートのセンスがある。プロレスがダメならアートの仕事をおす