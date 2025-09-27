すりぃが7か月ぶりとなる新曲「KISS&CANDY」のミュージックビデオを公開した。今年2月以来の新曲となる「KISS&CANDY」は、アレンジャーとして100回嘔吐と初めてタッグを組んだ作品。公開されたMVは、こちらも初コラボレートとなる十八番茶によるもので、主人公の心の移ろいを目まぐるしい展開と共に描写したアニメーション作品となっている。すりぃは現在、ロックバンド・Aoooのメンバーとして全国ツアー中ながら、来月31