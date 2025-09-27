フリーアナウンサーの森香澄が２７日、Ｔｏｋｙｏｆｍ「川島明そもそもの話」に出演。自身の幼少期に言及した。この日は、ゲストとして森が出演。森の生い立ちなどを振り返った。森は度々、テレビでダンスを披露するなどして話題に。ＭＣを務める「麒麟」の川島明から「歌もダンスもすごいじゃないですか。学生時代からやってんの？それは」と問われると、森は「ちっちゃい時からピアノをやっていて、ダンスも中学とか