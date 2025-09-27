＝LOVEが、19thシングル「ラブソングに襲われる」のカップリング曲「木漏れ日メゾフォルテ」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める作品。秋のあたたかな光と匂いが恋心を大きくしていき、控えめだけど一途な気持ちが溢れる、この時期ぴったりな日常系ラブソングとなっている。 MVでは、カフェを舞台にドラマシーンとダンスシーンがシームレスに繋がる秋の季節感も溢れる演劇の様な