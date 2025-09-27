音楽クリエイター・くじらの新曲「いのちのパレヱド」が、10月3日に(金)配信リリースされることが決定した。本楽曲は同日より放送開始のテレビアニメ『しゃばけ』のオープニングテーマに起用されており、 アニメの世界観とも呼応した、くじらならではの言葉選びが光る楽曲。作品を彩るオープニング テーマとして物語の幕開けを飾る。また、11月26日(水)には同曲を収録したシングルCDもリリースされる。「いのちのパレヱド」Digital