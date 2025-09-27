ダイエットといえば「これを食べない」「あれだけ食べる」など、多くのルールに縛られがち。でも実は、シンプルな習慣こそが長続きの秘訣かもしれません。そこで今回は、３ヶ月で5kg減量を達成した30代主婦のサトコさんが実践して【簡単ダイエットルール】を紹介します。🌼生活習慣を見直すだけ！40代編集者が開始１ヶ月で３kg痩せた【簡単ダイエット】必要な栄養素だけをシンプルに考えるサトコさんが最初に取り組んだのは