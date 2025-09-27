◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節福岡１―２広島（２７日・ベスト電器スタジアム）陸上男子短距離で今月の世界陸上・東京大会にも出場したサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝の弟で、ユース出身の福岡ＦＷサニブラウン・ハナン（１９）がプロデビュー戦で初ゴールを決めた。衝撃のデビューを飾った。ハナンは０―２の後半４２分からピッチに入り、プロ初出場を果たした。すると同アディショナルタイム２分、エリア手前