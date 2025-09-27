10月3日より放送されるTVアニメ『SANDA』（毎週金曜25:53〜TBS・MBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほか）のノンクレジット映像が公開され、これにあわせてエンディングテーマに起用されている崎山蒼志の新曲「ダイアリー」の音源が解禁となった。『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞４冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近