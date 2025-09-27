◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックス・山下舜平大投手が、７回３安打無失点、１１奪三振で降板した。７回２／３を１失点、８奪三振と力投した１８日の西武戦（ベルーナドーム）から、今季最短の間隔となる中８日での先発。初回は危なげなく３者凡退で終えた。２回は先頭のボイトを右越え二塁打で出すなど、２死二、三塁のピンチを招く。だが、太田を見逃し三振に斬り、無失点で切り抜けた。