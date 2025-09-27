◆大相撲▽秋場所１４日目（２７日、東京・両国国技館）元大関で西十両１３枚目・朝乃山（高砂）が１１勝目を挙げ、十両の優勝争いでトップと１差を守った。西同５枚目・藤青雲（藤島）に立ち合いで頭からぶつかり、力強く押し出した。「昨日がふがいない相撲だったので、思い切りいこうと思った」と気合十分の表情で振り返った。１３日目は錦富士（伊勢ケ浜）に立ち合いから圧倒され、完敗だった。部屋に戻ると、取組の映像